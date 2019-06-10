10 Haziran 2019, Pazartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
İşte Griezmann, Mbappe ve Pogba'nın Hasan Ali'ye gülmelerinin nedeni!
Geçtiğimiz günlerde EURO 2020 Elemeleri'nde oynanan Türkiye - Fransa maçına Hasan Ali Kaldırım'ın performansı damga vurdu. Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki, Kylian Mbappe'yi sahadan silerken maç başındaki seremonide ilginç bir olay yaşadı. Fransa'nın üç yıldızı Antonie Griezmann, Kylian Mbappe ve Paul Pogba Hasan Ali Kaldırım'a bakıp gülmüşlerdi. Olayın nedeni ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 10.06.2019 09:16
- 1
- 18
- 2
- 18
- 3
- 18
- 4
- 18
- 5
- 18
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"