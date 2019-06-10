10 Haziran 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

İşte Griezmann, Mbappe ve Pogba'nın Hasan Ali'ye gülmelerinin nedeni!

Geçtiğimiz günlerde EURO 2020 Elemeleri'nde oynanan Türkiye - Fransa maçına Hasan Ali Kaldırım'ın performansı damga vurdu. Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki, Kylian Mbappe'yi sahadan silerken maç başındaki seremonide ilginç bir olay yaşadı. Fransa'nın üç yıldızı Antonie Griezmann, Kylian Mbappe ve Paul Pogba Hasan Ali Kaldırım'a bakıp gülmüşlerdi. Olayın nedeni ortaya çıktı...

Giriş Tarihi: 10.06.2019 09:16
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İşte Griezmann, Mbappe ve Pogba'nın Hasan Ali'ye gülmelerinin nedeni!

Türkiye, Fransa'yı 2-0 yenerek tarihi bir galibiyet alırken takım olarak göz doldurdu.

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İşte Griezmann, Mbappe ve Pogba'nın Hasan Ali'ye gülmelerinin nedeni!

Tüm futbolcuların canını dişine takarak oynadığı maçta en fazla öne çıkan isimlerden birisi de Hasan Ali Kaldırım'dı.

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İşte Griezmann, Mbappe ve Pogba'nın Hasan Ali'ye gülmelerinin nedeni!

Tecrübeli sol bek, Fransızlar'ın dünyaca ünlü yıldızı Kylian Mbappe'yi adeta sahadan sildi.

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İşte Griezmann, Mbappe ve Pogba'nın Hasan Ali'ye gülmelerinin nedeni!

Öyle ki PSG forması giyen genç yıldız, kanat değiştirmek zorunda kaldı.

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İşte Griezmann, Mbappe ve Pogba'nın Hasan Ali'ye gülmelerinin nedeni!

KRAMPONLARINDA ÖZEL DETAY

Hasan Ali'nin bu performansı sadece Türkiye'de değil, Fransız basınında da büyük yankı uyandırırken maç öncesi ilginç bir olay yaşandı.

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