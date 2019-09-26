İşte futbol camiasının İstanbul'daki deprem sonrası paylaşımları

İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem, büyük korkuya sebep oldu. Futbol camiası da yaşanan endişeli anlar sonrası sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajları içeren paylaşımlarda bulundular...