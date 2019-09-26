26 Eylül 2019, Perşembe
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İşte futbol camiasının İstanbul'daki deprem sonrası paylaşımları
İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem, büyük korkuya sebep oldu. Futbol camiası da yaşanan endişeli anlar sonrası sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajları içeren paylaşımlarda bulundular...
Giriş Tarihi: 26.09.2019 17:06 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 17:10
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