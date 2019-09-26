26 Eylül 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

İşte futbol camiasının İstanbul'daki deprem sonrası paylaşımları

İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem, büyük korkuya sebep oldu. Futbol camiası da yaşanan endişeli anlar sonrası sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajları içeren paylaşımlarda bulundular...

Giriş Tarihi: 26.09.2019 17:06 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 17:10
  • 1
  • 10
İşte futbol camiasının İstanbul'daki deprem sonrası paylaşımları

İstanbul'da yaşanan deprem sonrası futbol camiasından 'geçmiş olsun' mesajları paylaşıldı...

  • 2
  • 10
İşte futbol camiasının İstanbul'daki deprem sonrası paylaşımları

Radamel Falcao: Burada deprem oldu. Ailem ve eşim iyi. Umuyorum ki depremden etkilenen insanlar da iyidir.

  • 3
  • 10
İşte futbol camiasının İstanbul'daki deprem sonrası paylaşımları

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Devasa stat bile salıncak gibi sallandı, Allah korusun.

  • 4
  • 10
İşte futbol camiasının İstanbul'daki deprem sonrası paylaşımları

İlhan Mansız: Geçmiş olsun İstanbul.

  • 5
  • 10
İşte futbol camiasının İstanbul'daki deprem sonrası paylaşımları

Guti Hernandez: İstanbul'a güç diliyorum.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör