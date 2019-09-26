26 Eylül 2019, Perşembe

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FIFA'dan futbola çağ atlatacak karar! Yeni sezondan itibaren...

Uluslararası Birlik Futbolu Federasyonu'ndan (FIFA) devrim gibi karar... Futbolda bir dönemin sona ereceği yeni bir devrin açılacağı radikal kararlar alındı. Uygulamanın çok yakında hayata geçeceği öğrenilirken değişikliklerin kapsamı özellikle kulüplerin transfer stratejilerini yeniden belirlemesine neden olacak. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 26.09.2019 11:44 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 11:44
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FIFA'dan futbola çağ atlatacak karar! Yeni sezondan itibaren...

FIFA'nın resmi internet sitesinden duyurduğu yeni düzenleme yürürlüğe giriyor...

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FIFA'dan futbola çağ atlatacak karar! Yeni sezondan itibaren...

FIFA, 2020-2021 sezonundan itibaren kulüplerin kiraladığı ve kiralık olarak gönderdiği futbolculara sınırlama getirmeye hazırlanıyor.

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FIFA'dan futbola çağ atlatacak karar! Yeni sezondan itibaren...

FIFA Paydaşlar Komitesi'nin önerisi kabul edilirse 2022-2023 sezonundan itibaren bu sayılar 3'er futbolcuya düşecek.

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FIFA'dan futbola çağ atlatacak karar! Yeni sezondan itibaren...

2020-2021 sezonundan itibaren 22 yaş ve üstü en fazla 4 futbolcu kiralayabilecek.

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FIFA'dan futbola çağ atlatacak karar! Yeni sezondan itibaren...

Aynı şekilde kulüpler, 22 yaş ve üstü en fazla 4 futbolcuyu başka kulüplere kiralık olarak gönderebilecek.

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