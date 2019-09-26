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FIFA'dan futbola çağ atlatacak karar! Yeni sezondan itibaren...
Uluslararası Birlik Futbolu Federasyonu'ndan (FIFA) devrim gibi karar... Futbolda bir dönemin sona ereceği yeni bir devrin açılacağı radikal kararlar alındı. Uygulamanın çok yakında hayata geçeceği öğrenilirken değişikliklerin kapsamı özellikle kulüplerin transfer stratejilerini yeniden belirlemesine neden olacak. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 26.09.2019 11:44 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 11:44
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