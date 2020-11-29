29 Kasım 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası Süper Lig'de güncel puan durumu (10. Hafta)

Süper Lig'de 10. haftasında perde Ankaragücü-Trabzonspor mücadelesi ile açılmıştı. Ankara'da oynanan karşılaşma Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlanmıştı. Zirve takibini sürdüren Galatasaray ise Çaykur Rizespor deplasmanından 3 puanı 4 golle almıştı. Haftanın merakla beklenen mücadelesinde ise dev derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Karşılaşmada gülen taraf 4-3'lük skorla Beşiktaş oldu. Bu sonuç sonrası zirve yarışı iyice kızıştı. İşte Süper Lig'in 10. haftasında güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 29.11.2020 21:04
ABONE OL
  • 1
  • 21
İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası Süper Lig'de güncel puan durumu 10. Hafta

21- Ankaragücü - 2 Puan

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 21
İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası Süper Lig'de güncel puan durumu 10. Hafta

20 - Gençlerbirliği - 5 Puan

  • 3
  • 21
İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası Süper Lig'de güncel puan durumu 10. Hafta

19- Denizlispor - 6 Puan

  • 4
  • 21
İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası Süper Lig'de güncel puan durumu 10. Hafta

18- Kayserispor - 7 Puan

  • 5
  • 21
İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası Süper Lig'de güncel puan durumu 10. Hafta

17- Erzurumspor - 9 Puan

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör