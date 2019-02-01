01 Şubat 2019, Cuma
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İşte boşta kalan Türk futbolcular...
Sezon başında takım bulamayan Süper Lig'in yıldızları devre arasında da herhangi bir takımla anlaşamadı. İşte boşta kalan yıldız isimler....
Giriş Tarihi: 01.02.2019 13:13 Güncelleme Tarihi: 01.02.2019 13:14
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