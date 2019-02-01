Göztepe 20 milyon Euroluk Merveil Ndockytu elinden kaçırdı

Göztepe 20 milyon Euro'luk Merveil Ndockyt'u elinden kaçırdı

Türkiye hareketli ve heyecanlı günlerin ardından devre arası transfer dönemini kaparken, bir gün önce tüm dünya Barcelona'nın genç bir oyuncu ile yaptığı sözleşme ile şaşkına döndü.

Giriş Tarihi: 01.02.2019 13:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





