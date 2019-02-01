01 Şubat 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Ara transfer döneminde Süper Lig'e yıldız yağdı...

Ara transfer döneminde Süper Lig'e yıldız yağdı... Futbolda 4 Ocak'ta başlayan ve FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) süren ikinci transfer ve tescil dönemi Türkiye'de sona erdi. Devre arasında Süper Lig ekiplerine imza atan yıldızları sizler için derledik. İşte futbolseverleri tribünlere çekecek isimler...

Giriş Tarihi: 01.02.2019 12:02
  • 1
  • 16
Ara transfer döneminde Süper Lige yıldız yağdı...

Fousseni Diabate I Sivasspor

(Leicester City-Kiralık)

  • 2
  • 16
Ara transfer döneminde Süper Lige yıldız yağdı...

Michal Pazdan I Ankaragücü

(Legia Varşova)

  • 3
  • 16
Ara transfer döneminde Süper Lige yıldız yağdı...

Demba Ba I Medipol Başakşehir

(Shanghai Greenland Shenhua)

  • 4
  • 16
Ara transfer döneminde Süper Lige yıldız yağdı...

Chidozie Awaziem I Çaykur Rizespor

(Porto)

  • 5
  • 16
Ara transfer döneminde Süper Lige yıldız yağdı...

Serdar Taşçı I Medipol Başakşehir

(Serbest transfer)

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