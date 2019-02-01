Ara transfer döneminde Süper Lige yıldız yağdı...

Ara transfer döneminde Süper Lig'e yıldız yağdı...

Ara transfer döneminde Süper Lig'e yıldız yağdı... Futbolda 4 Ocak'ta başlayan ve FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) süren ikinci transfer ve tescil dönemi Türkiye'de sona erdi. Devre arasında Süper Lig ekiplerine imza atan yıldızları sizler için derledik. İşte futbolseverleri tribünlere çekecek isimler...

Giriş Tarihi: 01.02.2019 12:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





