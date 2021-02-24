27 Şubat 2021, Cumartesi
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İşte Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hamleleri Son dakika spor haberleri...
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de zirve heyecanı her geçen gün artarken, şampiyonluk ipini kimin göğüsleyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hem yarışı sonuna kadar kovalama isteği hem de gelecek sezonunun transfer hamlelerine şimdiden başlaması şampiyonluk kadar transferde de büyük rekabeti gözler önüne seriyor. Peki, 3 büyük kulübün transfer hedeflerindeki futbolcular hangileri? | Son dakika BJK FB GS transfer haberleri...
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