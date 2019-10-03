İşte Başakşehir ve Beşiktaş'ın gruplarında puan durumu!

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Başakşehir ve Beşiktaş, bu akşam ikinci karşılaşmalarına çıktı. Turuncu-lacivertliler Borussia Mönchenglagbach ile 1-1 berabere kalırken, Siyah-beyazlı ekip Wolverhampton'a 1-0 mağlup oldu. İşte Başakşehir ve Beşiktaş'ın gruplarında puan durumu...

Giriş Tarihi: 03.10.2019 22:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





