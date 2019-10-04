04 Ekim 2019, Cuma
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Galatasaray'da Nzonzi şoku!
Yaz transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Beşiktaş ile Trabzonspor da kadrolarını birçok yeni isimle güçlendirdi. Futbolcuların sergiledikleri performansa göre güncel piyasa değerini belirleyen Transfermarkt, oyuncuların verilerini güncelledi. Buna göre bazı oyuncular değerini arttırırken bazı oyuncular ise değer kaybetti. Galatasaray'ın Fulham'dan transferi Jean-Micheal Seri 7 milyon euro'luk değer kaybıyla en çok değer kaybeden isim oldu. İşte son verilere göre Süper Lig'de en çok değer kaybeden ve kazanan futbolcular...
Giriş Tarihi: 04.10.2019 22:02
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