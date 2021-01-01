01 Ocak 2021, Cuma

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Yeni yılda transfer bombaları peş peşe patlayacak! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş...

2021 ocak ayı ile beraber Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş transfer bombalarını peş peşe patlatacak. 3 ekibinde sezon sonu şampiyonluğu hedeflediği heyecan dolu bir ikinci yarı öncesi, kulüpler girişimlere başladı. İşte yeni yılda 3 büyüklerin kadrolarına katacakları isimler...

Giriş Tarihi: 01.01.2021 12:45 Güncelleme Tarihi: 01.01.2021 14:04
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Yeni yılda transfer bombaları peş peşe patlayacak! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş...

Süper Lig'de ocak arasına girilirken, şampiyonluk yarışı iyice kızıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeni yılda transfer bombaları peş peşe patlayacak! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş...

16. haftayı 29 puanla Galatasaray 1., 28 puanla Beşiktaş 2., 26 puanla Fenerbahçe 5. sırada tamamladı.

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Yeni yılda transfer bombaları peş peşe patlayacak! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş...

Ocak ayı transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala 3 büyükler yıldız isimleri radarlarına aldı. İşte o isimler...

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Yeni yılda transfer bombaları peş peşe patlayacak! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş...

GALATASARAY'DAN DIEGO COSTA ATAĞI

Ocak ayı transfer dönemimde Falcao ile yollarını ayırmak isteyen Galatasayar'da rota Diego Costa'ya çevrildi. Atletico Madrid ile sözleşmesini fesheden Diego Costa'nın ismi Fenerbahçe ile de anılıyor.

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Yeni yılda transfer bombaları peş peşe patlayacak! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş...

CHELSEA'YE YA DA LA LIGA'YA GİDEMİYOR!

Alınan bilgilere göre 32 yaşındaki forvet eğer bir İspanyol kulübüne giderse 15 milyon Euro tazminat ödemek zorunda kalacak. Bu nedenle Costa'ya La Liga yolu kapanmış durumda. Aynı şekilde yıldız futbolcu A.Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Chelsea'ye gitmesi halinde de tazminat ödeyecek. Bu nedenle İspanyol yıldızın rotası Türkiye'ye döndü...

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