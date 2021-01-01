Yeni yılda transfer bombaları peş peşe patlayacak! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş...

CHELSEA'YE YA DA LA LIGA'YA GİDEMİYOR!

Alınan bilgilere göre 32 yaşındaki forvet eğer bir İspanyol kulübüne giderse 15 milyon Euro tazminat ödemek zorunda kalacak. Bu nedenle Costa'ya La Liga yolu kapanmış durumda. Aynı şekilde yıldız futbolcu A.Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Chelsea'ye gitmesi halinde de tazminat ödeyecek. Bu nedenle İspanyol yıldızın rotası Türkiye'ye döndü...