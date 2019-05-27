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İşte 2018-2019 sezonu sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular
2018-2019 sezonu dikkat çeken ayrıntıları ve damga vuran olaylarıyla bitiyor... Hal böyleyken takımlar yeni sezon kadro yapılanması dahilinde çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda takımlardan gönderilmesi muhtemel isimler belli oldu. Ek olarak; Sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular arasında çok dikkat çeken isimler var. İşte sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular...
Giriş Tarihi: 27.05.2019 01:00
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