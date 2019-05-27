27 Mayıs 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

İşte 2018-2019 sezonu sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular

2018-2019 sezonu dikkat çeken ayrıntıları ve damga vuran olaylarıyla bitiyor... Hal böyleyken takımlar yeni sezon kadro yapılanması dahilinde çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda takımlardan gönderilmesi muhtemel isimler belli oldu. Ek olarak; Sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular arasında çok dikkat çeken isimler var. İşte sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular...

Giriş Tarihi: 27.05.2019 01:00
  • 1
  • 46
İşte 2018-2019 sezonu sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular

İşte sezon sonunda bonservis bedeli ödenmeden alınabilecek futbolcular...

  • 2
  • 46
İşte 2018-2019 sezonu sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular

Selçuk İnan (Galatasaray): Futbolu bırakabilir.

  • 3
  • 46
İşte 2018-2019 sezonu sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular

Mathieu Valbuena (Fenerbahçe)

  • 4
  • 46
İşte 2018-2019 sezonu sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular

Ryan Babel (Fulham): Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile geçiyor.

  • 5
  • 46
İşte 2018-2019 sezonu sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular

Arjen Robben (Bayern Münih)

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör