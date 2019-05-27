27 Mayıs 2019, Pazartesi

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Başakşehir'in yeni teknik direktörü belli oldu! Anlaşma sağlandı

Abdullah Avcı'nın Beşiktaş ile anlaşmasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Medipol Başakşehir, yeni teknik adamını buldu. Bir dönem Türkiye'de de görev yapan tecrübeli çalıştırıcının turuncu-lacivertlilerle anlaşma sağladığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 27.05.2019 11:28 Güncelleme Tarihi: 27.05.2019 11:29
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Başakşehir'in yeni teknik direktörü belli oldu! Anlaşma sağlandı

Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı, Şenol Güneş'in boşalan teknik direktörlük koltuğuna çok yakın...

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Başakşehir'in yeni teknik direktörü belli oldu! Anlaşma sağlandı

Deneyimli çalıştırıcı, siyah beyazlıların kulüp başkanı Fikret Orman ile bir araya geldi.

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Başakşehir'in yeni teknik direktörü belli oldu! Anlaşma sağlandı

Şartlarını sunan Avcı'ya, Başkan da yıllık alacağı ücreti söyledi. Tarafların masadan el sıkışarak ayrıldığı kaydedilirken gözler Medipol Başakşehir'e çevrildi.

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Başakşehir'in yeni teknik direktörü belli oldu! Anlaşma sağlandı

Turuncu mavililerde yaprak dökümü de bekleniyor... Maliyeti yüksek oyuncuların yanı sıra mevcut oyunculara da gelen gelen teklifler var...

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Başakşehir'in yeni teknik direktörü belli oldu! Anlaşma sağlandı

Bu gelişmelerin ardından Medipol Başakşehir, Süper Lig'i tanıyan bir hoca ile çalışma kararı aldı.

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