Başakşehir'in yeni teknik direktörü belli oldu! Anlaşma sağlandı

Abdullah Avcı'nın Beşiktaş ile anlaşmasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Medipol Başakşehir, yeni teknik adamını buldu. Bir dönem Türkiye'de de görev yapan tecrübeli çalıştırıcının turuncu-lacivertlilerle anlaşma sağladığı iddia edildi.