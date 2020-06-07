İlkay Gündoğan'dan flaş itiraf! "Türkiye'nin en başarılı oyuncusu..."

"İNŞALLAH ÇAĞLAR'I DAHA İYİ YERLERDE GÖRÜRÜZ"

"Futbol kamuoyunun genel kanısına ben de katılıyorum. Bu sezon savunmada Van Dijk'ın ardından Premier Lig'de en iyi performansı Çağlar Söyüncü sergiledi. Onu önceden tanımıyordum. Maçlarda karşılaşınca tanıştık. 2 sezon önce Premier Lig karşılaşmalarına ek olarak Leicester City'yle bir de kupada eşleşmiştik. Birçok karşılaşmada rakip olduk. Sürekli birbirimizi gördük, konuştuk. Tanımaya başladık. Çok iyi bir çocuk. Onu seviyorum. Futbol anlayışı da karakteri de çok iyi. Hem Leicester'deki hem de Milli Takım'daki performansı iyi. İnşallah daha iyi yerlerde görürüz" dedi.