07 Haziran 2020, Pazar

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İlkay Gündoğan'dan flaş itiraf! "Türkiye'nin en başarılı oyuncusu..."

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Premier Lig'de Van Dijk'ın ardından en iyi stoperin Çağlar Söyüncü olduğunu söyleyen yıldız futbolcu, Türkiye'de en başarılı bulduğu oyuncuyu da açıkladı.

Giriş Tarihi: 07.06.2020 09:56 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020 10:04
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İlkay Gündoğan'dan flaş itiraf! Türkiye'nin en başarılı oyuncusu...

Premier Lig devi Manchester City'de dünyaca ünlü teknik direktör Pep Guardiola'nın yaptığı ilk transfer olan İlkay Gündoğan, kulübüyle 4 sezonda 8 kupa kazanarak büyük başarıya imza atan kadroda yer almıştı.

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İlkay Gündoğan'dan flaş itiraf! Türkiye'nin en başarılı oyuncusu...

Katalan teknik adamın kadrosundaki değişilmez isimler arasında yer alan 29 yaşındaki Türk asıllı Alman süperstar, hem City hem de Türkiye'yle alakalı olarak birçok konuda açıklamalarda bulundu.

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İlkay Gündoğan'dan flaş itiraf! Türkiye'nin en başarılı oyuncusu...

İlk olarak Leicester City'de başarılı bir dönem geçiren Çağlar Söyüncü'ye övgüler yağdıran başarılı orta saha oyuncusu, başarılı savunmacının kariyerinde önünün açık olduğunu söyledi.

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İlkay Gündoğan'dan flaş itiraf! Türkiye'nin en başarılı oyuncusu...

Fanatik'e konuşan İlkay Gündoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

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İlkay Gündoğan'dan flaş itiraf! Türkiye'nin en başarılı oyuncusu...

"İNŞALLAH ÇAĞLAR'I DAHA İYİ YERLERDE GÖRÜRÜZ"

"Futbol kamuoyunun genel kanısına ben de katılıyorum. Bu sezon savunmada Van Dijk'ın ardından Premier Lig'de en iyi performansı Çağlar Söyüncü sergiledi. Onu önceden tanımıyordum. Maçlarda karşılaşınca tanıştık. 2 sezon önce Premier Lig karşılaşmalarına ek olarak Leicester City'yle bir de kupada eşleşmiştik. Birçok karşılaşmada rakip olduk. Sürekli birbirimizi gördük, konuştuk. Tanımaya başladık. Çok iyi bir çocuk. Onu seviyorum. Futbol anlayışı da karakteri de çok iyi. Hem Leicester'deki hem de Milli Takım'daki performansı iyi. İnşallah daha iyi yerlerde görürüz" dedi.

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