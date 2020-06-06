Forbes'a en çok kazanan sporcular kimler? Kazandıkları para dudak uçuklattı!

Birçok sporcunun hayal ettiği başarıları elde eden dünyaca ünlü sporcular arasında en çok parayı kim kazanıyor? Forbes dergisi en çok kazanan ünlü isimleri açıkladı. Bu isimler arasında yer alan ünlü sporcular kimler? İşte en çok kazanan sporcular...

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Giriş Tarihi: 06.06.2020 19:23 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 19:26 ABONE OL