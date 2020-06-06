06 Haziran 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Forbes'a en çok kazanan sporcular kimler? Kazandıkları para dudak uçuklattı!

Birçok sporcunun hayal ettiği başarıları elde eden dünyaca ünlü sporcular arasında en çok parayı kim kazanıyor? Forbes dergisi en çok kazanan ünlü isimleri açıkladı. Bu isimler arasında yer alan ünlü sporcular kimler? İşte en çok kazanan sporcular...

Giriş Tarihi: 06.06.2020 19:23 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 19:26
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Forbes'a en çok kazanan sporcular kimler? Kazandıkları para dudak uçuklattı!

Forbes dergisi, dünyanin en fazla kazanan ünlülerini açıkladı. Bu listenin en çok kazananları arasında sporcular yer aldı.

Forbes dergisine göre Cristiano Ronaldo 107 milyon dolar para kazanıyor.

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Forbes'a en çok kazanan sporcular kimler? Kazandıkları para dudak uçuklattı!

Forbes dergisine göre dünyaca ünlü tenisçi Federer 106,6 milyon dolar para kazanıyor.

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Forbes'a en çok kazanan sporcular kimler? Kazandıkları para dudak uçuklattı!

Forbes dergisine göre Lionel Messi 106 milyon dolar para kazanıyor.

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Forbes'a en çok kazanan sporcular kimler? Kazandıkları para dudak uçuklattı!

Forbes dergisine göre 222 milyon euro bedelle Paris Saint Germain'e transfer olan Neymar 95,5 milyon dolar para kazanıyor.

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Forbes'a en çok kazanan sporcular kimler? Kazandıkları para dudak uçuklattı!

Forbes dergisine göre LeBron James 88,2 milyon dolar para kazanıyor.

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