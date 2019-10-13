13 Ekim 2019, Pazar
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İlkay Gündoğan ve Emre Can'dan skandal açıklamalar! Asker Selamı...
Türk asıllı Alman futbolcular İlkay Gündoğan ve Emre Can, Cenk Tosun'un Arnavutluk'a attığı golün ardından A Milli Takımımızın Asker Selamı verdiği anın fotoğrafını önce beğenip ardından beğeniyi kaldırmalarıyla alakalı Alman basınına skandal açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 13.10.2019 23:30
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