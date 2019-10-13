13 Ekim 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

İlkay Gündoğan ve Emre Can'dan skandal açıklamalar! Asker Selamı...

Türk asıllı Alman futbolcular İlkay Gündoğan ve Emre Can, Cenk Tosun'un Arnavutluk'a attığı golün ardından A Milli Takımımızın Asker Selamı verdiği anın fotoğrafını önce beğenip ardından beğeniyi kaldırmalarıyla alakalı Alman basınına skandal açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 13.10.2019 23:30
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İlkay Gündoğan ve Emre Can'dan skandal açıklamalar! Asker Selamı...

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 7. maçında Arnavutluk'u Cenk Tosun'un golüyle 1-0 mağlup etmişti.

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İlkay Gündoğan ve Emre Can'dan skandal açıklamalar! Asker Selamı...

Gol sonrası Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçik'lere destek amaçlı Asker Selamı veren milli takımın bu pozu sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı.

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İlkay Gündoğan ve Emre Can'dan skandal açıklamalar! Asker Selamı...

Almanya Milli Takımı'nda forma giyen Türk asıllı oyuncular İlkay Gündoğan ve Emre Can, bu fotoğrafı önce beğenip ardından da beğenilerini kaldırdılar.

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İlkay Gündoğan ve Emre Can'dan skandal açıklamalar! Asker Selamı...

Bu hareketin nedeni merak edilirken, İlkay ve Emre Alman basınına konuyla alakalı açıklamalarda bulundu.

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İlkay Gündoğan ve Emre Can'dan skandal açıklamalar! Asker Selamı...

Kicker'a konuşan Can, "Ben içeriğinde ne olduğuna dikkat etmeden beğendim. Ben barışçıl bir insanım ve savaşın her türlüsüne karşıyım" ifadelerini kullandı.

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