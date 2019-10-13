13 Ekim 2019, Pazar
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Everton taraftarlarından Cenk Tosun'a büyük destek! "Daha ne yapması lazım"
Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un forma giydiği Premier Lig ekibi Everton, cuma günü tamamlanan milli maçlarda futbolcularının gösterdiği performanslardan notlar aktarırken, Tosun'dan 'kahraman' olarak bahsetti. İngiliz taraftarlar ise oyuncuya büyük destek verirken, 28 yaşındaki forvetin fazla şans bulamaması sebebiyle takımlarına tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 13.10.2019 22:16 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 22:21
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