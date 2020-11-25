Hıncal Uluç'tan Şenol Güneş'e sert sözler! "Onda bile kararsız adam"

Yukardan aşağı yarım sayfa iniyor, Şenol Güneş'in Zoom aracılığıyla, spor müdürleriyle yaptığı basın toplantısı..

Niye Zoom?. Çünkü o zaman kim davet aldı ise o katılabilir ancak. Mesela en büyük eleştirmen ben katılamam ve soru soramam.. Amaç da o zaten..