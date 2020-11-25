25 Kasım 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Hıncal Uluç'tan Şenol Güneş'e sert sözler! "Onda bile kararsız adam"

Geçtiğimiz günlerde spor müdürleriyle zoom aracılığıyla toplantı gerçekleştiren A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, hakkındaki eleştirilere yanıt vermişti. Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç da, deneyimli teknik adamın açıklamalarını köşe yazısında sert sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı...

Giriş Tarihi: 25.11.2020 09:36
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Hıncal Uluç'tan Şenol Güneş'e sert sözler! Onda bile kararsız adam

Bir yanda Galatasaray'la sanki kişisel oyuncağıymış gibi oynayan, alenen resmen alay eden Fatih Terim, öte yanda, Milli Takım'ı daha daha kişisel oyuncağına çevirip, daha da beter duruma düşüren Şenol Güneş..

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Hıncal Uluç'tan Şenol Güneş'e sert sözler! Onda bile kararsız adam

Dün spor sayfalarımızın nerdeyse yarısı bu ikisine ayrılmıştı.. Hazretler konuşmuşlar, biz de yazmışız.. Ama öyle üslupla yazmış ve başlıklar atmışız ki, suçun hepsi aslında onu eleştirenlerde..

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Hıncal Uluç'tan Şenol Güneş'e sert sözler! Onda bile kararsız adam

En yoğun en sert eleştiren de ben olduğuma göre, işte duyun ey ahali..
"Galatasaray'ı da, Milli Takım'ı da bu hallere düşüren, yaşlı bunak Hıncal Uluç'tur. Onu bir daha sakın okumayın.
Okursanız da aldırmayın, gülün geçin.."

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Hıncal Uluç'tan Şenol Güneş'e sert sözler! Onda bile kararsız adam

Bakın Şenol Güneş'e ayrılan tam sayfanın manşetine..
"Öz eleştiri yapıp, gelecek adına umut dağıtan A Milli Takım Teknik Direktörü Güneş, önemli mesajlar verdi:
Ortalığı tozu dumana katıyorlar!"
"Ortalığı tozu dumana katıyorlar" nasıl bir Türkçe ise artık..

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Hıncal Uluç'tan Şenol Güneş'e sert sözler! Onda bile kararsız adam

Yukardan aşağı yarım sayfa iniyor, Şenol Güneş'in Zoom aracılığıyla, spor müdürleriyle yaptığı basın toplantısı..
Niye Zoom?. Çünkü o zaman kim davet aldı ise o katılabilir ancak. Mesela en büyük eleştirmen ben katılamam ve soru soramam.. Amaç da o zaten..

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