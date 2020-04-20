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Hugo Rodellega milli takımın en iyilerini açıkladı! Süper Lig'den 1 isim...

Ülkemizde Trabzonspor ve Akhisar Belediyespor'da forma giyen, şu anda kariyerini Denizlispor'da sürdüren Hugo Rodallega, Kolombiya basınına açıklamalarda bulundu. 34 yaşındaki golcü, ülkesinin milli takımının en iyi 11'ini belirledi ve Süper Lig'den de bir isme yer verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.04.2020 11:21
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Hugo Rodellega milli takımın en iyilerini açıkladı! Süper Lig'den 1 isim...

Denizlispor forması giyen Süper Lig'in önemli golcülerinden Hugo Rodellaga, Kolombiya basınına konuştu.

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Hugo Rodellega milli takımın en iyilerini açıkladı! Süper Lig'den 1 isim...

Röportajında birçok konuya değinen Rodellega, 2008/2009 sezonunda Wigan'a transfer olma hikayesini anlatan golcü oyuncu, Kolombiya milli takım tarihindeki en iyi ilk 11'i de belirledi. İşte detaylar...

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Hugo Rodellega milli takımın en iyilerini açıkladı! Süper Lig'den 1 isim...

"WIGAN HİKAYESİ"
"Necaxa forması giyerken Avrupa'dan iki teklif almıştım. PSV ve Wigan. Benzer tekliflerdi. Bana aynı parayı teklif ettiler. Menajerim be babamla görüştüm. İngiltere'ye gitmeye karar verdim."

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Hugo Rodellega milli takımın en iyilerini açıkladı! Süper Lig'den 1 isim...

"Çünkü Premier Lig dünyanın en çok izlenen ligiydi. Necaxa'da bazı problemler de yaşıyordum ve sonrasında Avrupa'ya gitmeye karar verdim. Wigan'ın teklifini değerlendirdim." şeklinde konuştu.

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Hugo Rodellega milli takımın en iyilerini açıkladı! Süper Lig'den 1 isim...

Öte yandan liglerin ertelenmesiyle #EvdeKal çağrısı yapan ve bireysel çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Rodallega, Kolombiya basınına milli takım tarihindeki en iyi ilk 11'i belirledi.

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