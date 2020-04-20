Hugo Rodellega milli takımın en iyilerini açıkladı! Süper Lig'den 1 isim...

Ülkemizde Trabzonspor ve Akhisar Belediyespor'da forma giyen, şu anda kariyerini Denizlispor'da sürdüren Hugo Rodallega, Kolombiya basınına açıklamalarda bulundu. 34 yaşındaki golcü, ülkesinin milli takımının en iyi 11'ini belirledi ve Süper Lig'den de bir isme yer verdi. İşte detaylar...