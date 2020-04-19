19 Nisan 2020, Pazar
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Corona virüsüne hangi ülke nasıl önlem alıyor? Önlem almayan ülke hangisi?
Corona virüsü salgını Çin'de ortaya çıktığından bu yana büyük bir küresel probleme dönüştü. Özellikle Amerika ve Avrupa ülkelerinde binlerce insanın ölümüne sebep oldu. Bilim insanları corona virüsüne çözüm bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Peki ülkeler corona virüsüne nasıl önlem alıyor? Hangi ülke corona virüsüne önlem almıyor? Ülke ülke corona virüsü önlemlerini sizler için derledik.
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