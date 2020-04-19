19 Nisan 2020, Pazar

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Corona virüsüne hangi ülke nasıl önlem alıyor? Önlem almayan ülke hangisi?

Corona virüsü salgını Çin'de ortaya çıktığından bu yana büyük bir küresel probleme dönüştü. Özellikle Amerika ve Avrupa ülkelerinde binlerce insanın ölümüne sebep oldu. Bilim insanları corona virüsüne çözüm bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Peki ülkeler corona virüsüne nasıl önlem alıyor? Hangi ülke corona virüsüne önlem almıyor? Ülke ülke corona virüsü önlemlerini sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 19.04.2020 21:24 Güncelleme Tarihi: 19.04.2020 21:29
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Corona virüsüne hangi ülke nasıl önlem alıyor? Önlem almayan ülke hangisi?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada hayatı durma noktasına getiren corona virüsü (Covid-19) salgını için ülke ülke alınan önlemleri sizler için derledik.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Corona virüsü etkisini en şiddetli ABD'de gösterdi. ABD'de kamusal alanda maske zorunluluğu var.İki yaşından büyük herkes için bu durum gerekli. Özellikle New York'ta parklar açık, okullar kapalı ve her türlü eğlence mayıs sonuna kadar yasak durumda.

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Corona virüsüne hangi ülke nasıl önlem alıyor? Önlem almayan ülke hangisi?

İSVİÇRE

İsviçre'de corona virüsü önlemlerini yumuşatma kararı alan ülkeler arasında yerini alıyor. En az 1.5 metre mesafe ve hijyene uymayanlara ceza kuralı devam ediyor. Meslek eğitimi öğrencileri, sınavları geçmiş sayılacak. Komşu ülkelerden gelip sınırda alışveriş yapmak yasaklandı.

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Corona virüsüne hangi ülke nasıl önlem alıyor? Önlem almayan ülke hangisi?

FRANSA

Fransa'da Corona virüsü önelemleri 17 Mart'ta başladı. Fransa yasakları mayıs başlarında yumuşatıyor. Yürüyüş ve spor, evden bir kilometre uzaklaşmamak ve bir saati aşmamak şartıyla serbest halde. Alışveriş ve doktora gitmek isteyenler çıkabiliyor. Kurala iki kez uymayanlara hapis cezası verilecek. Süpermarketler, eczaneler, sigara ve gazete satan yerler hala açık.

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Corona virüsüne hangi ülke nasıl önlem alıyor? Önlem almayan ülke hangisi?

HOLLANDA

Birçok Türk'ün yaşadığı Hollanda'da 1.5 metre kuralı uygulanıyor. 28 Nisan'a kadar okullar, saunalar, barlar, cafeler kapalı olacak. Düğünler ve cenazeler en fazla 30 kişilik katılımla gerçekleştiriliyor. İnsanlar arasında etkileşim ve temas yasak. Alışverişlerde 1.5 metre kuralına uyulmazsa market kapatılıyor.

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Corona virüsüne hangi ülke nasıl önlem alıyor? Önlem almayan ülke hangisi?

İNGİLTERE

İngiltere corona virüsünden en çok çeken ülkeler arasında yer alıyor. İngiltere ilk başta bağışıklık kazanma yoluna gitmeyi tercih etti. Ancak Başbakanları dahil birçok kişi bu hastalığa yakalanınca önlem almaya başladılar. Kısıtlamalar 23 Mart'ta başladı. İngiltere'de hastanelerin yetersiz ve personelin kısıtlı olduğu tartışılıyor. Londra'da yiyecek alışverişi yapmak mümkün. Spor ise, aynı evden bir kişiyle birlikte yapılıyor. İngiltere'de iki kişiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasak ve acil durumlar için dışarı çıkmak serbest bırakıldı.

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