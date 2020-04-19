Corona virüsüne hangi ülke nasıl önlem alıyor? Önlem almayan ülke hangisi?

İNGİLTERE

İngiltere corona virüsünden en çok çeken ülkeler arasında yer alıyor. İngiltere ilk başta bağışıklık kazanma yoluna gitmeyi tercih etti. Ancak Başbakanları dahil birçok kişi bu hastalığa yakalanınca önlem almaya başladılar. Kısıtlamalar 23 Mart'ta başladı. İngiltere'de hastanelerin yetersiz ve personelin kısıtlı olduğu tartışılıyor. Londra'da yiyecek alışverişi yapmak mümkün. Spor ise, aynı evden bir kişiyle birlikte yapılıyor. İngiltere'de iki kişiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasak ve acil durumlar için dışarı çıkmak serbest bırakıldı.