Hatayspor - Adana Demirspor maçında büyük gerilim

Hatayspor'un Adana Demirspor'u 3-2 mağlup ederek play-of finaline yükseldiği maçın ardından Adana Demirsporlu taraftarlarının bulunduğu tribünden atılan plastik sandalyeler ve taşlardan dolayı 2 polis memuru yaralandı.