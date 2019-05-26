26 Mayıs 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Hatayspor - Adana Demirspor maçında büyük gerilim

Hatayspor'un Adana Demirspor'u 3-2 mağlup ederek play-of finaline yükseldiği maçın ardından Adana Demirsporlu taraftarlarının bulunduğu tribünden atılan plastik sandalyeler ve taşlardan dolayı 2 polis memuru yaralandı.

Giriş Tarihi: 26.05.2019 21:12 Güncelleme Tarihi: 26.05.2019 21:13
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Hatayspor - Adana Demirspor maçında büyük gerilim
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Hatayspor - Adana Demirspor maçında büyük gerilim
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Hatayspor - Adana Demirspor maçında büyük gerilim
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Hatayspor - Adana Demirspor maçında büyük gerilim
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Hatayspor - Adana Demirspor maçında büyük gerilim
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