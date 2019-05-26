Başkan Erdoğan'dan iftar

BİZİ ÇOK ÜZMÜŞTÜR

Sporcularla yakından ilgilenen ve sohbet eden Erdoğan'a Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu ve kaptan Yusuf Yazıcı

forma hediye etti. Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada, "Sanatçı ve sporcunun siyaset yapma hakkı yok mu? Elbette var. Ama önünü, arkasını tam olarak bilmeden siyasi tartışmalara taraf olan sanatçı ve sporcularımızın durumu bizi çok çok üzmüştür ve üzüyor. Hep söylediğim gibi; sanatçı sanatıyla, sporcu sporuyla konuşur" dedi.