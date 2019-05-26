26 Mayıs 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Başkan Erdoğan'dan iftar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sanatçı ve sporcularla iftarda buluştu. Katılımcılarla yakından ilgilenen Erdoğan'a Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Yazıcı forma hediye etti

Giriş Tarihi: 26.05.2019 00:32 Güncelleme Tarihi: 26.05.2019 00:52
  • 1
  • 135
Başkan Erdoğan'dan iftar

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı ve sporcularla Dolmabahçe Sarayı'nda verdiği iftarda bir araya geldi. Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Şenol Güneş, Ünal Karaman, Bülent Uygun, Emre, Arda, Burak, Mert, V. Babacan, Hamit, Cenk, Oğuzhan, Necip, Çağlar, Yusuf, Abdülkadir Ömür ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.

  • 2
  • 135
Başkan Erdoğan'dan iftar

BİZİ ÇOK ÜZMÜŞTÜR

Sporcularla yakından ilgilenen ve sohbet eden Erdoğan'a Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu ve kaptan Yusuf Yazıcı
forma hediye etti. Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada, "Sanatçı ve sporcunun siyaset yapma hakkı yok mu? Elbette var. Ama önünü, arkasını tam olarak bilmeden siyasi tartışmalara taraf olan sanatçı ve sporcularımızın durumu bizi çok çok üzmüştür ve üzüyor. Hep söylediğim gibi; sanatçı sanatıyla, sporcu sporuyla konuşur" dedi.

  • 3
  • 135
Başkan Erdoğan'dan iftar
  • 4
  • 135
Başkan Erdoğan'dan iftar
  • 5
  • 135
Başkan Erdoğan'dan iftar
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör