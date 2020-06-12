Son dakika: Yeni tip corona virüsü (Covid-19) sona mı eriyor? Aşıda flaş gelişme

İlk olarak Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyayı etkilemiş ve 7 milyondan fazla insana bulaşırken 400 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Bilim insanları her geçen gün çalışmalarını sıklaştırırken, Çinli bilim insanlarından aşı hakkında flaş bir haber geldi. İşte son dakika bilgileriyle beraber tüm detaylar...