12 Haziran 2020, Cuma

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Son dakika: Yeni tip corona virüsü (Covid-19) sona mı eriyor? Aşıda flaş gelişme

İlk olarak Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyayı etkilemiş ve 7 milyondan fazla insana bulaşırken 400 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Bilim insanları her geçen gün çalışmalarını sıklaştırırken, Çinli bilim insanlarından aşı hakkında flaş bir haber geldi. İşte son dakika bilgileriyle beraber tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 12.06.2020 12:16
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Son dakika: Yeni tip corona virüsü Covid-19 sona mı eriyor? Aşıda flaş gelişme

İspanya'da Sağlık Bakanlığı, corona virüsü (Covid-19) salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

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Son dakika: Yeni tip corona virüsü Covid-19 sona mı eriyor? Aşıda flaş gelişme

Son iki haftadır Kovid-19 kaynaklı geçmiş verileri revize eden ve değiştirdiği kriterlerle ölü sayısını haftalık açıklayan Sağlık Bakanlığı, son dört günlük kayıtlarla ilgili yeni ölüm bildirmedi.

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Son dakika: Yeni tip corona virüsü Covid-19 sona mı eriyor? Aşıda flaş gelişme

Güncellenen verilere göre, hayatını kaybedenlerin sayısı değişmeyerek 27 bin 136'da kaldı, haftalık ölü sayısı ise 32 olarak açıklandı.

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Son dakika: Yeni tip corona virüsü Covid-19 sona mı eriyor? Aşıda flaş gelişme

Toplam 8 bin 691 kişiyle Kovid-19'dan en fazla ölümün görüldüğü özerk yönetim Madrid'de ise son bir haftada 10 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

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Son dakika: Yeni tip corona virüsü Covid-19 sona mı eriyor? Aşıda flaş gelişme

Ayrıca, PCR testlerine göre son 24 saatte yeni vaka sayısının 156 olduğu ve toplamda 242 bin 707'ye yükseldiği bilgisi verildi.

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