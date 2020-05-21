21 Mayıs 2020, Perşembe

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Corona virüsüyle mücadelede devrim gibi karar: Video Temas Sistemi

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve hayatı durma noktasına getiren yeni tip corona virüsü (Covid-19) birçok futbol liginin de ertelenmesine ya da tescil edilmesine neden olmuştu. Askıya alınan bazı ligler, corona virüsü vakalarını düşmesinin ardından maçları yeniden başlatma hazırlıkları yaparken, La Liga maçlarının korsan yayınlarını ve telif hakkı ihlallerini tespit etmek için 'Süper Bilgisayar' kullanan İspanyollar, geliştirdikleri yeni teknolojiyle futbolun ülkede ikinci bir dalgaya yol açmasını önleyecek. Son dakika corona virüsü haberleri...

Giriş Tarihi: 21.05.2020 10:48
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Corona virüsüyle mücadelede devrim gibi karar: Video Temas Sistemi

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınında rakamlar düşme eğilimine girmiş olsa da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

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Corona virüsüyle mücadelede devrim gibi karar: Video Temas Sistemi

VAKA SAYISI 5 MİLYONU GEÇTİ
Dünya genelinde aktif vaka sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 330 bine ulaştı. Virüsü yenen hasta sayısı ise 2 milyon gibi önemli bir eşiği geride bıraktı.

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Corona virüsüyle mücadelede devrim gibi karar: Video Temas Sistemi

İSPANYA'DA ÇÖZÜM ARAYIŞLARI SÜRÜYOR
Corona virüs pandemisini ağır şekilde geçiren Avrupa ülkeleri arasında bulunan İspanya, günlük yaşamı normale döndürmek ve salgını tamamen durdurmak için çözüm arayışlarını sürdürüyor.

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Corona virüsüyle mücadelede devrim gibi karar: Video Temas Sistemi

EN FAZLA CAN KAYBI YAŞANAN 4. AVRUPA ÜLKESİ
Ülkede bugüne dek 279 bin 524 vaka görülürken, 27 bin 888 hasta yaşamını yitirdi. 196 bin 958 kişinin virüsü yendiği İspanya, Avrupa'da en fazla can kaybı yaşayan 4. ülke konumunda.

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Corona virüsüyle mücadelede devrim gibi karar: Video Temas Sistemi

SÜPER BİLGİSAYARIN ARDINDAN YENİ TEKNOLOJİ
Geçtiğimiz günlerde La Liga maçlarının korsan yayınlarını ve telif hakkı ihlallerini tespit etmek için kullanılan 'süper bilgisayarı' corona virüsü karşı kullanmaya başlayan İspanyollar, şimdi de yeni bir teknoloji geliştirdi.

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