Corona virüsüyle mücadelede devrim gibi karar: Video Temas Sistemi

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve hayatı durma noktasına getiren yeni tip corona virüsü (Covid-19) birçok futbol liginin de ertelenmesine ya da tescil edilmesine neden olmuştu. Askıya alınan bazı ligler, corona virüsü vakalarını düşmesinin ardından maçları yeniden başlatma hazırlıkları yaparken, La Liga maçlarının korsan yayınlarını ve telif hakkı ihlallerini tespit etmek için 'Süper Bilgisayar' kullanan İspanyollar, geliştirdikleri yeni teknolojiyle futbolun ülkede ikinci bir dalgaya yol açmasını önleyecek. Son dakika corona virüsü haberleri...