Spor yazarları Galatasaray - Trabzonspor maçını yazdı

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun göreve geldiğinden bu yana belirlediği 12-13 kişiyle Avrupa'nın 6. büyük ligini götürme inadı yorgun, bitkin, eleştirilerden yıpranmış bir hakem grubu oluşturdu.

Sezon başından bu yana hakem eğitimlerini layıkıyla yapmak, hakemleri lige hazırlamak yerine VAR sistemine odaklanması hakemlerin saha performanslarını düşürdü. Öyle ki "yetenekli, iyi kumaş" dediğimiz, umutla baktığımız hakemlerin bile yetenekleri köreldi.