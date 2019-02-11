11 Şubat 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Spor yazarları Galatasaray - Trabzonspor maçını yazdı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle biten Trabzonspor maçına verdiği kararlarla hakem Ümit Öztürk damga vurdu. Spor yazarları haftanın maçını köşelerinde yorumladı.

Giriş Tarihi: 11.02.2019 09:28 Güncelleme Tarihi: 11.02.2019 09:28
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Spor yazarları Galatasaray - Trabzonspor maçını yazdı

Mustafa Çulcu: Çifte standart
"Onyekuru'nun pozisyonu penaltı değil. Diagne 2. sarıdan, Nagatomo küfürden kırmızı görmeliydi. Ekuban'a yapılan penaltıydı. Hakemlerin yetenekleri köreldi."

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Spor yazarları Galatasaray - Trabzonspor maçını yazdı

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun göreve geldiğinden bu yana belirlediği 12-13 kişiyle Avrupa'nın 6. büyük ligini götürme inadı yorgun, bitkin, eleştirilerden yıpranmış bir hakem grubu oluşturdu.
Sezon başından bu yana hakem eğitimlerini layıkıyla yapmak, hakemleri lige hazırlamak yerine VAR sistemine odaklanması hakemlerin saha performanslarını düşürdü. Öyle ki "yetenekli, iyi kumaş" dediğimiz, umutla baktığımız hakemlerin bile yetenekleri köreldi.

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Spor yazarları Galatasaray - Trabzonspor maçını yazdı

Maçlar biraz zorlaşınca, biraz çekişme artınca hedefe giden takım sayıları çoğalınca, hakemlerle ilgili sıkıntılar ortaya çıktı. Son dönemlerde umutlandığımız hakem Ümit Öztürk ilk defa Galatasaray- Trabzonspor maçı yönetti. Maçın başlarında basit temaslara devam diyerek oyunu oynatma çabası olumlu gözüktü.
Hakem Ümit Öztürk'ün ilk defa yönettiği Galatasaray-Trabzonspor maçında vermiş olduğu kararlar uzun süre tartışılacak karar oldu.
Olmadı Ümit Öztürk.

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Spor yazarları Galatasaray - Trabzonspor maçını yazdı

7. DAKİKA: Galatasaray lehine verdiği faul doğru. Sonrasında Diagne'nin elle oynamaya çalışıp, aldatmasına çıkardığı sarı kart da doğruydu.

18. DAKİKA: Galatasaray lehine verdiği penaltıda kaleci Arda kayarak ayakları yerde topa doğru gitti. Onyekuru topu çeldi.
Kaleci Arda'nın Onyekuru'nun ayak ucuyla bir teması gözüküyor.

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Spor yazarları Galatasaray - Trabzonspor maçını yazdı

Ama Onyekuru adımını atıyor, yere basıyor sonra dizlerini kırarak kendini bırakıyor. Belki fotoğraf olarak penaltı gibi gidebilir. Ama pozisyon incelendiğinde penaltı olmadığını görüyoruz. VAR'ın bu pozisyona inceleme tavsiye etmesi gerekirdi. Kaleci Arda'ya gereksiz bir sarı kart çıkardı.

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