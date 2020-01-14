14 Ocak 2020, Salı
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Gündeme bomba gibi düştü! Arda Turan'dan transfer ve menajer...
Medipol Başakşehir ile sözleşmesini feshederek yollarını ayıran Arda Turan ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir haber yazıldı. Bu yazıda dünyaca ünlü menajer Mino Raiola ile tecrübeli oyuncunun arasında geçen bir diyalog ortalığı karıştırdı. Konuyla ilgili Arda'nın menajeri Ahmet Bulut, haberle ilgili isyan bayrağını çekerken Arda'dan da bir açıklama geldi... Peki, Guardian'da kurgulanan o haberde Raiola ile Arda Turan arasında neler konuşuldu? İşte olay yaratan o telefon görüşmesi ve ardından gelen sert açıklamalar...
Giriş Tarihi: 14.01.2020 16:03
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