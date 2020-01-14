14 Ocak 2020, Salı

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Gündeme bomba gibi düştü! Arda Turan'dan transfer ve menajer...

Medipol Başakşehir ile sözleşmesini feshederek yollarını ayıran Arda Turan ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir haber yazıldı. Bu yazıda dünyaca ünlü menajer Mino Raiola ile tecrübeli oyuncunun arasında geçen bir diyalog ortalığı karıştırdı. Konuyla ilgili Arda'nın menajeri Ahmet Bulut, haberle ilgili isyan bayrağını çekerken Arda'dan da bir açıklama geldi... Peki, Guardian'da kurgulanan o haberde Raiola ile Arda Turan arasında neler konuşuldu? İşte olay yaratan o telefon görüşmesi ve ardından gelen sert açıklamalar...

Giriş Tarihi: 14.01.2020 16:03
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Gündeme bomba gibi düştü! Arda Turan'dan transfer ve menajer...

İşte Guardian'ın yayınladığı Raiola-Arda Turan görüşmesi...

Raiola'nın telefonunu bilmediği bir numara aradı. Telefonun diğer ucunda Arda Turan vardı.

A: "Ben Arda."

R: Raiola, bir an hafızasını kurcaladı: "Arda kim?"

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Gündeme bomba gibi düştü! Arda Turan'dan transfer ve menajer...

A: "Ne demek istiyorsun? Ben Arda Turan. Bak, Mino, biliyorum saat çok geç ama yardımına ihtiyacım var. Bana bu yardımı yapabilecek tek kişi sensin. Bana yeni bir kulüp lazım."

Raiola, Arda Turan'ın sesindeki tonu fark etti ve hem övgü hem de çaresizliği aynı anda gördü. Normalde böyle bir ses tonu duyduğunda avına yaklaşan bir avcı gibi olurdu ama bu sefer bir şeyler farklıydı...

R: "Zaten bir kulübün var." diye cevap verdi. "Barcelona'dasın."

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Gündeme bomba gibi düştü! Arda Turan'dan transfer ve menajer...

A: "Oraya geri dönmeyeceğim." dedi Arda Turan kararlı bir sesle...

R: "Çünkü, seni orada istemiyorlar mı?"

A: "Çünkü ben onları istemiyorum. Bak, Barcelona ile aramdaki işlerin nasıl gittiğini biliyorsun. Bana hiçbir zaman doğru düzgün bir şans vermediler. Bana bir şans, yeni bir başlangıç lazım."

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Gündeme bomba gibi düştü! Arda Turan'dan transfer ve menajer...

R: "Tamam. Bir bakalım." diyerek cevap verdi Raiola. Önündeki defteri açtı, "Arda Turan. 32 yaşında. Atletico Madrid, 178 maç ve 22 gol. Barcelona, 55 maç ve 15 gol. Son olarak İstanbul Başakşehir. İki yıllık kiralama sözleşmesi daha erken sona erdirilmiş. Bir hastanede silahla ateş açmışsın. 42 maç ve 2 gol. Harika bir kariyer gidişatı sayılmaz, değil mi?" sözleriyle elindeki zımbalı defterini kapattı.

A: "Bunların hepsini ezbere biliyor muydun?"

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Gündeme bomba gibi düştü! Arda Turan'dan transfer ve menajer...

R: "Evet." diye cevap verdi Raiola, "Şu silah olayından bahsetmek ister misin?"

A: "Pek değil."

R: "Peki. Senin için diyorlar ki, Türk pop yıldızının eşine gece kulübünde bir teklif yapmışsın, sonunda kavga yaşanmış, sonra hastaneye af dilemek için gitmişsin ve sonunda hastane zeminine ateş etmişsin."

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