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Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru! Galatasaray ile Fenerbahçe...
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 858. yeni bölümüyle yine ilgiyle takip edildi. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde Galatasaray ile Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu soru damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Galatasaray ve Fenerbahçe sorusunun cevabı ve yeni bölümden kareler...
Giriş Tarihi: 14.01.2020 10:53 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 11:37
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