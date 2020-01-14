14 Ocak 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru! Galatasaray ile Fenerbahçe...

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 858. yeni bölümüyle yine ilgiyle takip edildi. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde Galatasaray ile Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu soru damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Galatasaray ve Fenerbahçe sorusunun cevabı ve yeni bölümden kareler...

Giriş Tarihi: 14.01.2020 10:53 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 11:37
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Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru! Galatasaray ile Fenerbahçe...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi.

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Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru! Galatasaray ile Fenerbahçe...

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde bir yarışmacıya yöneltilen Galatasaray ile Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu soru damga vurdu.

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Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru! Galatasaray ile Fenerbahçe...

"Galatasaray ve Fenerbahçe futbol takımları arasında 1909'dan beri oynanan 400'e yakın maçta hangi sonuç hiç olmamıştır?" şeklinde yöneltilen soru birçok kişi tarafından araştırıldı.

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Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru! Galatasaray ile Fenerbahçe...

Peki, Galatasaray ve Fenerbahçe futbol takımları arasında 1909'dan beri oynanan 400'e yakın maçta hangi sonuç hiç olmamıştır?

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Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru! Galatasaray ile Fenerbahçe...

İşte sorunun cevabı ve Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...

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