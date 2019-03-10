Alanyaspor - Erzurumspor maçından kareler

Karşılaşmanın ikinci yarısında hakem Mete Kalkavan, 3'ü Aytemiz Alanyaspor, biri Büyükşehir Belediye Erzurumspor lehine olmak üzere toplam 4 kez penaltı kararı verdi. Aytemiz Alanyasporlu Cisse, iki penaltı atışından yararlanamadı.