10 Mart 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

İngiltere'de skandal olay! Jack Grealish'e yumruklu saldırı

İngiltere Championship'in 36. haftasındaki​ Birmingham kenti derbisinde tribün şiddetinin bir başka örneği yaşandı. Oyunun durduğu 10. dakikada sahaya atlayan bir Birmingham taraftarı, arkasından yaklaştığı rakip takımın orta saha oyuncusu Grealish'e yumruk attı.

Giriş Tarihi: 10.03.2019 17:44 Güncelleme Tarihi: 10.03.2019 17:46
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İngiltere'de skandal olay! Jack Grealish'e yumruklu saldırı

İngiltere Championship'in 36. haftasındaki maçta sahaya giren bir Birmingham taraftarı, Aston Villa kaptanı Jack Grealish'e saldırdı.

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İngiltere'de skandal olay! Jack Grealish'e yumruklu saldırı

Darbenin etkisiyle düşen 23 yaşındaki futbolcunun takım arkadaşları ve güvenlik görevlileri saldırganın etrafını sardı.

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İngiltere'de skandal olay! Jack Grealish'e yumruklu saldırı

Saldırgan, polis tarafından saha dışına çıkarılırken tribünlere öpücük yolladı.

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İngiltere'de skandal olay! Jack Grealish'e yumruklu saldırı

İşte o anlar...

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İngiltere'de skandal olay! Jack Grealish'e yumruklu saldırı
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