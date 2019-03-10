10 Mart 2019, Pazar
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İngiltere'de skandal olay! Jack Grealish'e yumruklu saldırı
İngiltere Championship'in 36. haftasındaki Birmingham kenti derbisinde tribün şiddetinin bir başka örneği yaşandı. Oyunun durduğu 10. dakikada sahaya atlayan bir Birmingham taraftarı, arkasından yaklaştığı rakip takımın orta saha oyuncusu Grealish'e yumruk attı.
Giriş Tarihi: 10.03.2019 17:44 Güncelleme Tarihi: 10.03.2019 17:46
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