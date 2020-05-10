65 yaş üstü sokağa çıkma izni sonrası kendisini dışarı attı! İşte o görüntüler

Yeni tip corona virüsü nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıktı.

İSTANBUL

Taksim, Nişantaşı ve Şişli'de evlerinden çıkan vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yürüyüş yaparken, bazıları egzersiz yapmayı da ihmal etmedi. Vatandaşların maske taktığı ancak bazılarının sosyal mesafeye uymadığı görüldü.

Kadıköy'de uzun aradan sonra dışarıya çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar da yürüyüş yapmayı, parklarda güneşlenmeyi ve egzersiz yapmayı seçti.

Denetimlerini sürdüren polis ekipleri, sahildeki vatandaşlara evlerinden yürüyüş mesafesi uzaklaşmaya izin verildiği ve sahilde yürüyüş yapmanın yasak olduğu uyarılarında bulundu. Polis sosyal mesafe konusunda da uyarı yaptı.