10 Mayıs 2020, Pazar
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65 yaş üstü sokağa çıkma izni sonrası kendisini dışarı attı! İşte o görüntüler
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Sokağa çıkma yasakları esnetilen 65 yaş üstü vatandaşlar uzun zaman sonra dışarı çıktılar. Türkiye'nin dört bir yanında yaşlı vatandaşlar güzel havadan faydalandı. İşte o görüntüler...
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