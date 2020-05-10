10 Mayıs 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

65 yaş üstü sokağa çıkma izni sonrası kendisini dışarı attı! İşte o görüntüler

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Sokağa çıkma yasakları esnetilen 65 yaş üstü vatandaşlar uzun zaman sonra dışarı çıktılar. Türkiye'nin dört bir yanında yaşlı vatandaşlar güzel havadan faydalandı. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 10.05.2020 15:19 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 16:21
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65 yaş üstü sokağa çıkma izni sonrası kendisini dışarı attı! İşte o görüntüler

Yeni tip corona virüsü nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıktı.

İSTANBUL

Taksim, Nişantaşı ve Şişli'de evlerinden çıkan vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yürüyüş yaparken, bazıları egzersiz yapmayı da ihmal etmedi. Vatandaşların maske taktığı ancak bazılarının sosyal mesafeye uymadığı görüldü.

Kadıköy'de uzun aradan sonra dışarıya çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar da yürüyüş yapmayı, parklarda güneşlenmeyi ve egzersiz yapmayı seçti.

Denetimlerini sürdüren polis ekipleri, sahildeki vatandaşlara evlerinden yürüyüş mesafesi uzaklaşmaya izin verildiği ve sahilde yürüyüş yapmanın yasak olduğu uyarılarında bulundu. Polis sosyal mesafe konusunda da uyarı yaptı.

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65 yaş üstü sokağa çıkma izni sonrası kendisini dışarı attı! İşte o görüntüler

İZMİR

İzmir'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıkıp güneşli günün tadını çıkardı.

SİVAS

Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere park ve caddelerde 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar yoğunlukla görüldü.

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65 yaş üstü sokağa çıkma izni sonrası kendisini dışarı attı! İşte o görüntüler

KONYA

Konya'da saat 11.00'de sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşların, sosyal mesafe kuralına riayet ettikleri gözlendi. Maske ve eldiven takarak eşleriyle beraber sokağa çıkanlar, evlerine yakın parklarda dolaştı. Bazı kişiler ise evlerinin önünde oturmayı tercih etti. Uzun sürenin ardından ilk defa dışarı çıkan 65 yaş üstü kişiler, saat 15.00'te evlerine geri döndü.

KARAMAN
Karaman'da ise Covid-19 ile mücadele sürecinde, uzun süre evde kalan 65 yaş ve üstü vatandaşlar 11.00 itibarıyla sokağa çıkmaya başladı. Evlerinin yakınlarındaki parklara çıkan bazı kişiler, güneşli havanın tadını çıkardı. Maske takarak sosyal mesafe kuralına riayet eden vatandaşların evlerinden uzaklaşmadıkları görüldü.

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65 yaş üstü sokağa çıkma izni sonrası kendisini dışarı attı! İşte o görüntüler

EDİRNE

Edirne'de bazı yaşlılar evlerinin önünde oturmayı tercih ederken bazıları yürüyüş yaptı, evlerine yakın mesafedeki park ve bahçelerde dolaştı.

Bazı yaşlılar yolda gördükleri arkadaşlarıyla tokalaşmak yerine sosyal mesafe kuralına uyarak ellerindeki bastonları havaya kaldırarak selamlaştı.

SAKARYA BOLU DÜZCE

Sakarya, Bolu ve Düzce genelinde saat 11.00 itibarıyla sokağa çıkan vatandaşların genel olarak sosyal mesafe kuralına uyup maske taktığı görüldü.

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65 yaş üstü sokağa çıkma izni sonrası kendisini dışarı attı! İşte o görüntüler

MUĞLA

Muğla'da yapılan çağrıya kulak vererek evde kalanlar sayesinde 65 yaş ve üstü kişiler rahatlıkla sokaklarda yürüyüş yapıp parklarda güneşlendi.

ISPARTA

Isparta ve Burdur'da da 65 yaş ve üstü kişilerle kronik rahatsızlığı bulunanlar kendileri için tanınan 4 saatlik sokak çıkma esnekliğini park ve sokaklarda yürüyüş yaparak değerlendirdi.

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