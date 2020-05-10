10 Mayıs 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Ligler ne zaman başlamalı?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden yayınladığı bildiriyle 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü açıkladı. Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, konuyla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Peki, federasyonun aldığı ligleri başlatma kararı doğru mu? Ligler 12 Haziran'da başlamalı mı? Protokolde yer alan önlemler yeterli mi? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Sabah Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 10.05.2020 17:02
ABONE OL
  • 1
  • 12
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Ligler ne zaman başlamalı?

- Saha içerisindeki mücadele dahilinde risk ne kadar? Maçlar başlayınca bizi neler bekliyor?

"Böyle bir ortamda futbol oynamaktan çok sağlık ön planda... Temas oyunu olmasından daha riskli olan faktörler var; ortak kullanım alanları. Takımların kamp esnasında birlikte hareket etmelerinin yanı sıra soyunma odası faktörü de büyük risk taşıyor."

  • 2
  • 12
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Ligler ne zaman başlamalı?

"Solunum ile bulaşan bir hastalık ile mücadele ediyoruz... Bu durumda iki kişi ya da daha fazla kişinin 1 dakikadan fazla bir sohbet yapması demek hastalığın yayılmasına ortam hazırlamak anlamına geliyor."

  • 3
  • 12
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Ligler ne zaman başlamalı?

"Risk sahada daha az. Çünkü anlık pozisyonlardan oluşan bir oyun bu. Daha fazla süre temas gerçekleşirse risk de aynı oranda artıyor. Dikkat çekilmesi gereken nokta saha değil ortak alanlar."


  • 4
  • 12
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Ligler ne zaman başlamalı?

- Yayınlanan protokolde tuvalet, duş gibi ortak alanlarda dezenfektan ve sabun konusunda hassas davranılacağına dikkat çekilmiş ancak sizce bu yeterli mi?

"Mesela bir futbolcu stadyum içerisinde kullandığı tuvaleti, kapı kollarına kadar dezenfekte edip çıkacak mı? Hayır. Dolayısıyla temizlik malzemelerinin bulunması demek bu riski ortadan kaldırmak demek değil."

  • 5
  • 12
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Ligler ne zaman başlamalı?

"Bu durumun bir de çok önemli olan seyahat noktası var. Burada futbolcular, teknik ekip, basın mensupları hepsi risk altında olacak."

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör