Rus futbolcu Smolov nişanlısı için karantina dinlemedi!

İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'nun Rus futbolcusu Fedor Smolov, corona virüsü salgınına rağmen ülkesi Rusya'ya gitti. Kulüpten izinsiz ülkesine dönen golcü oyuncu, nişanlısının 18. yaş gününe katılmak istediği için böyle bir hamle yaptığı öğrenildi. Smolov'un bu hareketi büyük tepki çekti...