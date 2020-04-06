06 Nisan 2020, Pazartesi

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Rus futbolcu Smolov nişanlısı için karantina dinlemedi!

İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'nun Rus futbolcusu Fedor Smolov, corona virüsü salgınına rağmen ülkesi Rusya'ya gitti. Kulüpten izinsiz ülkesine dönen golcü oyuncu, nişanlısının 18. yaş gününe katılmak istediği için böyle bir hamle yaptığı öğrenildi. Smolov'un bu hareketi büyük tepki çekti...

Giriş Tarihi: 06.04.2020 13:45 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 13:50
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Rus futbolcu Smolov nişanlısı için karantina dinlemedi!

İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen Rus futbolcu Fedor Smolov, corona virüsü salgının en yoğun yaşandığı Avrupa ülkelerinden biri olan İspanya'da skandal bir harekete imza attı.

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Rus futbolcu Smolov nişanlısı için karantina dinlemedi!

Spor camiasının salgın nedeniyle karantina çağrıları yaptığı ve "Evde kal" mesajlarının yoğun olarak paylaşıldığı bugünlerde Smolov, nişanlısının doğum günü için Rusya'ya gitti.

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Rus futbolcu Smolov nişanlısı için karantina dinlemedi!

İspanyol radyosu Galega'nın bir muhabirinin aktardığı bilgilere göre Celta Vigo'nun izni olmadan özel uçakla İspanya'dan ayrılan Smolov, Danimarkalı Pione Sisto'nun ardından kulüpte bunu yapan ikinci futbolcu oldu.

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Rus futbolcu Smolov nişanlısı için karantina dinlemedi!

30 yaşındaki tecrübeli ismin, kulüpten 18 yaşına giren nişanlısının doğum günü için izin istediği ancak İspanyol temsilcisinin bu gidişe onay vermediği ifade edildi.

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Rus futbolcu Smolov nişanlısı için karantina dinlemedi!

Fedor Smolov'un doğum günü için Rusya'ya gittiği kız arkadaş manken Maria Yumasheva'nın ise ülkenin eski devlet başkanı Boris Yeltsin'in torunu olduğu öğrenildi.

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