Son dakika: Yeni tip corona virüsü (Covid-19) aşısında son durum ne? Aşı hangi aşamada?

45 kişi üzerinde yapılan ilk denemelerde, düşük dozda bile tüm deneklerin Covid-19 antikorları ürettiği ve antikor seviyesinin, virüse yakalanan kişilerin geliştirdiği antikorlarla aynı seviyede ya da daha yüksek olduğu görüldü.

Aşının "genel olarak güvenli ve iyi tolore edildiği" belirtiliyor. Fareler üzerinde yapılan denemelerde, aşının virüsün akciğerlere inmesini engellediği de görüldü.