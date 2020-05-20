20 Mayıs 2020, Çarşamba

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Son dakika: Yeni tip corona virüsü (Covid-19) aşısında son durum ne? Aşı hangi aşamada?

İlk olarak Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyada 4.5 milyondan fazla insanı etkiledi ve 300 binden fazla kişi pandemi yüzünden hayatını kaybetti. Tüm dünyada bilim insanları aşı için çalışmalarını sürdürmeye devam ederken, aşıyla ilgili son dakika gelişmeleri de yaşanıyor. Peki, corona virüsü aşısında son durum ne? Aşı hangi aşamada? İşte aşı çalışmalarıyla ilgili son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 20.05.2020 07:29 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 07:38
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Son dakika: Yeni tip corona virüsü Covid-19 aşısında son durum ne? Aşı hangi aşamada?

Son Dakika Haberi: Çin'in Hubei Eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgınıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Vaka sayısının artış hızı azalma eğilimi gösterse de dünya genelinde 5 milyona yakın insan enfekte olmuş durumda. Corona virüsüyle mücadele kapsamında aşı çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, corona virüsüne karşı geliştirilmekte olan aşı çalışmalarını ve denemelerin hangi aşamalarda olduğunu derledi.

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Son dakika: Yeni tip corona virüsü Covid-19 aşısında son durum ne? Aşı hangi aşamada?

Moderna

Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna, mRNA-1273 aşısı üzerinde çalışıyor. Corona virüsünün genetik dizilimi bulunup Ocak ayı başında yayımlandıktan sekiz hafta sonra klinik denemelerine ilk başlayan şirket oldu.

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Son dakika: Yeni tip corona virüsü Covid-19 aşısında son durum ne? Aşı hangi aşamada?

45 kişi üzerinde yapılan ilk denemelerde, düşük dozda bile tüm deneklerin Covid-19 antikorları ürettiği ve antikor seviyesinin, virüse yakalanan kişilerin geliştirdiği antikorlarla aynı seviyede ya da daha yüksek olduğu görüldü.

Aşının "genel olarak güvenli ve iyi tolore edildiği" belirtiliyor. Fareler üzerinde yapılan denemelerde, aşının virüsün akciğerlere inmesini engellediği de görüldü.

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Son dakika: Yeni tip corona virüsü Covid-19 aşısında son durum ne? Aşı hangi aşamada?

CanSino

Çin şirketi CanSino Biologics tarafından üretilen Ad5-nCoV aşısı, Vuhan'daki klinik denemelerde ikinci aşamaya geçen ilk aşı oldu.

Ancak Çin ordusunun tıbbi bilimler kolu ile çalışan şirket, ilk aşamanın ayrıntılı sonuçlarını yayımlamadı.

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Son dakika: Yeni tip corona virüsü Covid-19 aşısında son durum ne? Aşı hangi aşamada?

Şirketten yapılan açıklamada, yaklaşık 500 kişi üzerinde yapılan ilk denemelerden elde edilen "güvenli ön veriler" doğrultusunda ikinci aşamaya geçildiği belirtildi.

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