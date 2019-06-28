Milyoner'e damga vuran 'Futbol' sorusu! Kim Milyoner Olmak İster 833.yeni bölüm soru ve cevapları!

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster 833.yeni bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne olan Milyoner'in 833.yeni bölümünde Futbol sorusu geceye damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 833.bölümüne damga vuran o cevap ve Milyoner'in 833.bölümünde yarışmacılara yöneltilen bütün sorular...