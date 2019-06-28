28 Haziran 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Milyoner'e damga vuran 'Futbol' sorusu! Kim Milyoner Olmak İster 833.yeni bölüm soru ve cevapları!

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster 833.yeni bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne olan Milyoner'in 833.yeni bölümünde Futbol sorusu geceye damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 833.bölümüne damga vuran o cevap ve Milyoner'in 833.bölümünde yarışmacılara yöneltilen bütün sorular...

Giriş Tarihi: 28.06.2019 18:31 Güncelleme Tarihi: 28.06.2019 18:37
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Milyoner'e damga vuran 'Futbol' sorusu! Kim Milyoner Olmak İster 833.yeni bölüm soru ve cevapları!

Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 26 Haziran Çarşamba gecesi 833. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

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Milyoner'e damga vuran 'Futbol' sorusu! Kim Milyoner Olmak İster 833.yeni bölüm soru ve cevapları!

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi.

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Milyoner'e damga vuran 'Futbol' sorusu! Kim Milyoner Olmak İster 833.yeni bölüm soru ve cevapları!

Soruda, ''Hangisi İstiklal Marşı'nın kıta başlarında yer alan kelimelerden biri değildir?'' ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı ve 833. yeni bölümü soru ve cevapları...

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Milyoner'e damga vuran 'Futbol' sorusu! Kim Milyoner Olmak İster 833.yeni bölüm soru ve cevapları!
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Milyoner'e damga vuran 'Futbol' sorusu! Kim Milyoner Olmak İster 833.yeni bölüm soru ve cevapları!
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