05 Ekim 2019, Cumartesi
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Feci sakatlık! İşte Hugo Lloris'in yaşadığı o talihsiz anlar...
Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Bayern Münih'e 7-2 mağlup olarak tarihin en ağır yenilgilerinden birine imza atan Tottenham'da işler yolunda gitmiyor. Tottenham, kalecisi Hugo Lloris'in sakatlanarak oyundan çıktığı maçta Brighton'a 3-0 mağlup oldu. Bir pozisyonda Tottenham file bekçisi Hugo Lloris kalesine gelen topu kontrol edemezken, hem gole engel olamadı hem de yere kontrolsüz düşerek feci bir sakatlık geçirdi. İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 05.10.2019 20:30 Güncelleme Tarihi: 05.10.2019 20:34
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