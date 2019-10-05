05 Ekim 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Feci sakatlık! İşte Hugo Lloris'in yaşadığı o talihsiz anlar...

Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Bayern Münih'e 7-2 mağlup olarak tarihin en ağır yenilgilerinden birine imza atan Tottenham'da işler yolunda gitmiyor. Tottenham, kalecisi Hugo Lloris'in sakatlanarak oyundan çıktığı maçta Brighton'a 3-0 mağlup oldu. Bir pozisyonda Tottenham file bekçisi Hugo Lloris kalesine gelen topu kontrol edemezken, hem gole engel olamadı hem de yere kontrolsüz düşerek feci bir sakatlık geçirdi. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 05.10.2019 20:30 Güncelleme Tarihi: 05.10.2019 20:34
  • 1
  • 11
Feci sakatlık! İşte Hugo Lloris'in yaşadığı o talihsiz anlar...

Premier Lig'de Tottenham'ın Brighton'a konuk olduğu mücadelenin henüz başında Fransız kaleci Hugo Lloris ağır bir sakatlık geçirdi.

  • 2
  • 11
Feci sakatlık! İşte Hugo Lloris'in yaşadığı o talihsiz anlar...

İzleyenlerin yüreğinin ağzına geldiği pozisyonda deneyimli file bekçisi, topu kontrol ettikten sonra elinden düşürdü ve sol kolunun üzerine çok kötü bir şekilde düştü.

  • 3
  • 11
Feci sakatlık! İşte Hugo Lloris'in yaşadığı o talihsiz anlar...

Bu sırada Brighton'dan Neal Maupay boşta kalan topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

  • 4
  • 11
Feci sakatlık! İşte Hugo Lloris'in yaşadığı o talihsiz anlar...

Bu sırada yerde hareketsiz kalan Lloris için takım arkadaşları derhal sağlık ekiplerini sahaya çağırarak müdahalede bulunmasını istediler.

  • 5
  • 11
Feci sakatlık! İşte Hugo Lloris'in yaşadığı o talihsiz anlar...

Fransız kaleciyi sedyeyle dışarı alan sağlık görevlileri, futbolcuya nefes alıp vermesini kontrol etmek için oksijen maskesi taktılar.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör