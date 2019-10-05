Feci sakatlık! İşte Hugo Lloris'in yaşadığı o talihsiz anlar...

Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Bayern Münih'e 7-2 mağlup olarak tarihin en ağır yenilgilerinden birine imza atan Tottenham'da işler yolunda gitmiyor. Tottenham, kalecisi Hugo Lloris'in sakatlanarak oyundan çıktığı maçta Brighton'a 3-0 mağlup oldu. Bir pozisyonda Tottenham file bekçisi Hugo Lloris kalesine gelen topu kontrol edemezken, hem gole engel olamadı hem de yere kontrolsüz düşerek feci bir sakatlık geçirdi. İşte o anlar...