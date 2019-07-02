02 Temmuz 2019, Salı

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Dünya bu kızı konuşuyor! 15 yaşında tarih yazdı

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın ilk gününde, tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Naomi Osaka, tek erkeklerde ise 6 numaralı seribaşı Alexander Zverev ve 7 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas elendi. 15 yaşındaki Cori Gauff, Wimbledon'da 5 şampiyonluğu bulunan 39 yaşındaki Venus Williams'ı 2-0 yenerek eledi. İşte dünyada büyük yankı uyandıran maça dair ayrıntılar ve tarihi kareler:

Giriş Tarihi: 02.07.2019 13:39
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Dünya bu kızı konuşuyor! 15 yaşında tarih yazdı

İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayan dünyanın en prestijli tenis turnuvası Wimbledon Grand Slam Tenis Turnuvası büyük bir sürprize sahne oldu.

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Dünya bu kızı konuşuyor! 15 yaşında tarih yazdı

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının ilk gün maçları tamamlandı. Birçok favori tenisçi, 2019 Wimbledon'a ilk turda veda etti.

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Dünya bu kızı konuşuyor! 15 yaşında tarih yazdı

Kadınlar dünya sıralamasının 39. basamağındaki Yulia Putintseva, Birmingham Klasik Turnuvası'nın 2. turunda elediği dünya 2 numarası Naomi Osaka'yı bir kez daha yendi. Putintseva, maçı 2-0 (7-6, 6-2) kazandı.

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Dünya bu kızı konuşuyor! 15 yaşında tarih yazdı

Günün en ilginç maçı, 15 yaşındaki Cori Gauff ile Wimbledon'da 5 şampiyonluğu bulunan 39 yaşındaki Venus Williams arasında oynandı.

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Dünya bu kızı konuşuyor! 15 yaşında tarih yazdı

Açık dönemde Wimbledon elemelerini geçerek ana tabloya kalan en genç tenisçi olan Gauff, 6-4'lük setlerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

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