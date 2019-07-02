02 Temmuz 2019, Salı
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Dünya bu kızı konuşuyor! 15 yaşında tarih yazdı
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın ilk gününde, tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Naomi Osaka, tek erkeklerde ise 6 numaralı seribaşı Alexander Zverev ve 7 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas elendi. 15 yaşındaki Cori Gauff, Wimbledon'da 5 şampiyonluğu bulunan 39 yaşındaki Venus Williams'ı 2-0 yenerek eledi. İşte dünyada büyük yankı uyandıran maça dair ayrıntılar ve tarihi kareler:
Giriş Tarihi: 02.07.2019 13:39
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