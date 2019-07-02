02 Temmuz 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Süper Lig'de şu ana kadar biten transferler!

Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonu öncesinde takımlar oyuncu transferlerine başladı. Gelecek sezon güçlü kadro kurmak isteyen ekipler, flaş transferlerle gündemi meşgul ediyor. İşte şu ana kadar biten transferler... (Liste transfer sezonu boyunca güncellenecektir)

Giriş Tarihi: 02.07.2019 19:15 Güncelleme Tarihi: 02.07.2019 19:15
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Süper Lig'de şu ana kadar biten transferler!
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Süper Lig'de şu ana kadar biten transferler!
ALANYASPOR (GELENLER)
KAAN KANAK - ADANA DEMİRSPOR - KİRALIKTAN DÖNDÜ
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Süper Lig'de şu ana kadar biten transferler!
BARIŞ BAŞDAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ - KİRALIKTAN DÖNDÜ
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Süper Lig'de şu ana kadar biten transferler!
MARAFONA - BRAGA - BEDELSİZ
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Süper Lig'de şu ana kadar biten transferler!
TAYFUR BİNGÖL - GÖZTEPE - BEDELSİZ
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