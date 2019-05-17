17 Mayıs 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Son 25 yılın en iyi 101 futbolcusunu açıklandı! Altısı Türkiye'de...

Dünyanın en saygın futbol dergilerinden biri olan FourFourTwo, ilk sayılarının çıktığı 1994 yılından bu yana forma giyen ve tarihe geçen 101 futbolcuyu seçti. Hazırlanan listede bir süre Türkiye'de de top koşturmuş yıldız isimler var!

Giriş Tarihi: 17.05.2019 15:56 Güncelleme Tarihi: 17.05.2019 15:58
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Son 25 yılın en iyi 101 futbolcusunu açıklandı! Altısı Türkiye'de...

Dünyanın en saygın futbol dergilerinden biri olan FourFourTwo 25 yılın en iyi 101 futbolcusunu seçti. İşte içlerinde Türkiye'de oynamış yıldızların da yer aldığı o liste.

101 - MATT LE TISSIER

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  • 101
Son 25 yılın en iyi 101 futbolcusunu açıklandı! Altısı Türkiye'de...

100 - MOHAMED SALAH

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  • 101
Son 25 yılın en iyi 101 futbolcusunu açıklandı! Altısı Türkiye'de...

99 - GEORGE WEAH

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Son 25 yılın en iyi 101 futbolcusunu açıklandı! Altısı Türkiye'de...

98 - MIROSLAV KLOSE

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Son 25 yılın en iyi 101 futbolcusunu açıklandı! Altısı Türkiye'de...

97 - PAUL GASCOIGNE

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