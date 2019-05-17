Son 25 yılın en iyi 101 futbolcusunu açıklandı! Altısı Türkiye'de...

Dünyanın en saygın futbol dergilerinden biri olan FourFourTwo, ilk sayılarının çıktığı 1994 yılından bu yana forma giyen ve tarihe geçen 101 futbolcuyu seçti. Hazırlanan listede bir süre Türkiye'de de top koşturmuş yıldız isimler var!