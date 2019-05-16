17 Mayıs 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Pogba'dan umre paylaşımı!

Manchester United'lı yıldız futbolcu Paul Pogba, umre ziyaretinde çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Pogba'nın paylaşımları takipçileri tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Giriş Tarihi: 16.05.2019 12:51
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Pogba'dan umre paylaşımı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Paul Pogba, umreye gitti.

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Pogba'dan umre paylaşımı!

Sosyal paylaşım hesabı Instagram'dan Kabe'de çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Fransız oyuncu, "Hayattaki önemli şeyleri asla unutma." ifadesini kullandı.

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Pogba'dan umre paylaşımı!

Pogba'nın paylaşımı, hayranları tarafından 1.8 milyon kez beğenilirken, fotoğrafa 19 bin yorum yapıldı.

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Pogba'dan umre paylaşımı!

Fransa Milli Takımı'nda 66 kez forma giyen Pogba, bu sezon Manchester United formasıyla 35 lig maçında 13 gol attı.

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