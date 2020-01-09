09 Ocak 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Süper Lig ekiplerinden şehitlerimiz için başsağlığı mesajı!

Süper Lig ekipleri, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolüne bombalı araçla düzenlenen hain saldırıda şehit düşen 4 kahraman askerimiz için sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayınladı.

Giriş Tarihi: 09.01.2020 00:45 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 00:54
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Süper Lig ekiplerinden şehitlerimiz için başsağlığı mesajı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolüne düzenlenen hain saldırı sonucu 4 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

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Süper Lig ekiplerinden şehitlerimiz için başsağlığı mesajı!

Gelen bu acı haberin hemen ardından Süper Lig ekipleri, şehit düşen 4 kahraman askerimiz için resmi sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayınladı.

İşte Süper Lig ekiplerinin yayınladıkları başsağlığı mesajları...

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Süper Lig ekiplerinden şehitlerimiz için başsağlığı mesajı!
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Süper Lig ekiplerinden şehitlerimiz için başsağlığı mesajı!
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Süper Lig ekiplerinden şehitlerimiz için başsağlığı mesajı!
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