Başkan Erdoğan millileri yalnız bırakmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Andorra ile yaptığı kritik mücadelede Ay-Yıldızlıları yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu eşlik etti.

Giriş Tarihi: 07.09.2019 22:39 Güncelleme Tarihi: 07.09.2019 22:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





