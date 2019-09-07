07 Eylül 2019, Cumartesi
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Başkan Erdoğan millileri yalnız bırakmadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Andorra ile yaptığı kritik mücadelede Ay-Yıldızlıları yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu eşlik etti.
Giriş Tarihi: 07.09.2019 22:39 Güncelleme Tarihi: 07.09.2019 22:39
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