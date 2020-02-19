19 Şubat 2020, Çarşamba
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Demir Grup Sivassporlu taraftarlardan hakem hatalarına tepki yürüyüşü
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un taraftar grupları Yiğido Gençlik ve Çılganlar 58, son haftalarda yaşanan hakem hatalarına tepki göstermek için yürüyüş düzenledi.
Giriş Tarihi: 19.02.2020 20:55 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 20:57
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