Galatasaray sorusu geceye damga vurdu! Bakın hangi cevabı verdi...

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster 867.yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Birbirinden farklı yarışmacılara ve ilginç sorulara sahne olan Kim Milyoner Olmak İster'in 867.yeni bölümüne Futbol sorusu geceye damga vurdu. İşte Milyoner'de geceye damga vuran o anlar...