06 Ekim 2019, Pazar
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Bakan Berat Albayrak ve Bilal Erdoğan'ın çocukları Etnospor Kültür Festivali'nde ok attı
4. Etnospor Kültür Festivali kapsamında çocuklar için düzenlenen "Ok Savaşları"na Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın oğulları da katıldı.
Giriş Tarihi: 06.10.2019 16:05
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