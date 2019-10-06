06 Ekim 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Bakan Berat Albayrak ve Bilal Erdoğan'ın çocukları Etnospor Kültür Festivali'nde ok attı

4. Etnospor Kültür Festivali kapsamında çocuklar için düzenlenen "Ok Savaşları"na Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın oğulları da katıldı.

Giriş Tarihi: 06.10.2019 16:05
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Bakan Berat Albayrak ve Bilal Erdoğan'ın çocukları Etnospor Kültür Festivali'nde ok attı


Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusuyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalin son gününde "Ok Savaşları"nda Bakan Albayrak ile Bilal Erdoğan'ın çocukları birlikte mücadele etti.

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Bakan Berat Albayrak ve Bilal Erdoğan'ın çocukları Etnospor Kültür Festivali'nde ok attı

Albayrak'ın oğlu Ahmet Akif Albayrak ile Erdoğan'ın oğlu Ömer Tayyip Erdoğan Okçular Vakfı tarafından oluşturulan alanda yarım saate yakın ok attı.

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Bakan Berat Albayrak ve Bilal Erdoğan'ın çocukları Etnospor Kültür Festivali'nde ok attı

Aynı takımda olan Ömer Tayyip ve Ahmet Akif, diğer iki ekip arkadaşıyla rakiplerini 15-9 mağlup etti.

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Bakan Berat Albayrak ve Bilal Erdoğan'ın çocukları Etnospor Kültür Festivali'nde ok attı
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Bakan Berat Albayrak ve Bilal Erdoğan'ın çocukları Etnospor Kültür Festivali'nde ok attı
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