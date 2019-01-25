25 Ocak 2019, Cuma
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Mustafa Çulcu: "Tarihin en kötü yönetimi"
MHK Eski Başkanı Mustafa Çulcu, Fotomaç'a çok samimi açıklamalar yaptı. Çulcu, Türk futbolunun röntgenini çekti ve hayret uyandıracak bilgiler verdi.
Giriş Tarihi: 25.01.2019 02:14 Güncelleme Tarihi: 25.01.2019 07:55
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