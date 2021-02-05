Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefesleri kesiyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor sezon sonunda ipi göğüslemek için büyük mücadele veriyor. İddia Risk Yönetim Kurulu Süper Lig'deki şampiyonluk oranlarını güncelledi. Peki favori kim? İşte detaylar...