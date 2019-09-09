İşte FIFA 20 oyuncu reytingleri!

EA Sports, futbolseverlerin dört gözle beklediği ve ilk çıkış tarihinin 24 Eylül 2019 olarak belirlendiği FIFA 20'de en iyi 100 oyuncunun derecelendirme puanlarını yayınladı. FIFA 20'nin derecelendirmesinde listenin zirvesindeki ismin değiştiği görülürken bazı oyuncuların puanlarında sürpriz gözlerden kaçmadı. İşte EA Sports'un ilk satışını 24 Eylül, genel satışını ise 27 Eylül'de yapacağı FIFA 20'nin en iyi ilk 100 futbolcu sıralaması.