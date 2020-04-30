Erman Toroğlu'ndan o iddialara flaş yanıt! "Sen bunu yaz diyenler..."

Bizim işimiz sporun bu tarafı.

Hoş ben sonradan gazete ve TV tarafına da girdim ama sporun bu tarafı değişiktir.

Futbolcu, teknik adam, hakem bunlar ayrılmaz üçlüdürler. Çünkü kayık battı mı bu 3'ü beraber batar. Diğer grupta ne ararsanız bulursunuz. Bir gün bir yerde batarlar.