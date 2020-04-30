30 Nisan 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Erman Toroğlu'ndan o iddialara flaş yanıt! "Sen bunu yaz diyenler..."

A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, geçtğimiz günlerde Merkez Hakem Kurulu (MHK) eski başkanı Yusuf Namoğlu ile yaptığı röportajla ilgili ortaya atılan iddialara Fotomaç'taki köşesinden flaş bir yanıt verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.04.2020 12:07 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 12:08
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Erman Toroğlu'ndan o iddialara flaş yanıt! Sen bunu yaz diyenler...

Usta yorumcu Erman Toroğlu, ortalığı sallayan bir yazıya imza attı ve iddialara flaş bir yanıt verdi. İşte Toroğlu'nun çarpıcı ifadeleri...

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Erman Toroğlu'ndan o iddialara flaş yanıt! Sen bunu yaz diyenler...

60 yıldır spor aleminin içindeyim. Karaciğer, dalak, pankreas evelallah baya bir bilgim vardır. Çok arkadaşım olmu��tur spor aleminde. Spor aleminde bir uygulama yapanlar vardır, mesela futbolcular, hakemler, antrenörler...
Bir de öbür alem vardır yöneticiler, gazeteciler, televizyoncular.

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Erman Toroğlu'ndan o iddialara flaş yanıt! Sen bunu yaz diyenler...

Bizim işimiz sporun bu tarafı.
Hoş ben sonradan gazete ve TV tarafına da girdim ama sporun bu tarafı değişiktir.
Futbolcu, teknik adam, hakem bunlar ayrılmaz üçlüdürler. Çünkü kayık battı mı bu 3'ü beraber batar. Diğer grupta ne ararsanız bulursunuz. Bir gün bir yerde batarlar.

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Erman Toroğlu'ndan o iddialara flaş yanıt! Sen bunu yaz diyenler...

Bir yöneticinin sen bunu yaz dediğini yazanlar yakalanırlar.
Yazdığı yalandır, seneler geçer başka bir gazete TV'de yorum yaparlar ve bu sayede patronlar onu kullanırlar. Yani patronların kullandığı adamlar vardır kullanmadıkları da vardır.

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Erman Toroğlu'ndan o iddialara flaş yanıt! Sen bunu yaz diyenler...

Bunlar kum saatleri gibidirler.
Döndürüp döndürüp kullanırsınız nokta... Şimdi gelelim sadede... Fazla uzağa gitmeyeceğim, benim futbolculuk yıllarımda karşı takımda oynayan Zekeriya Alp Beşiktaş'ta. Yine benim futbolculuk yıllarımda 1-2 maç hakemliğimi yapan Yusuf Namoğlu. Sonra hakemlik yıllarım Yusuf Namoğlu hakem arkadaşım bu sefer Zekeriya Alp Beşiktaş'ta yönetici. Bakınız kayık gidiyor, hep içindeyiz. Evvelsi gün Fotomaç ve Sabah'ta bir yazı kaleme aldım. Daha doğrusu kaleme almadım Namoğlu ile tele röportaj yaptım.

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