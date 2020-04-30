En iyi teknik direktörler açıklandı! Türkiye'den bir isim yer aldı...

İngiltere'nin en çok satan spor dergisi FourFourTwo, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi teknik direktörler listesini açıkladı. 100 teknik direktörün yer aldığı listenin 1. sırasında ise Manchester United'ın hocası Alex Ferguson yer aldı. Listede ayrıca Türkiye'den bir isim yer aldı. İşte o liste...