30 Nisan 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

En iyi teknik direktörler açıklandı! Türkiye'den bir isim yer aldı...

İngiltere'nin en çok satan spor dergisi FourFourTwo, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi teknik direktörler listesini açıkladı. 100 teknik direktörün yer aldığı listenin 1. sırasında ise Manchester United'ın hocası Alex Ferguson yer aldı. Listede ayrıca Türkiye'den bir isim yer aldı. İşte o liste...

Giriş Tarihi: 30.04.2020 21:22 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 21:22
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En iyi teknik direktörler açıklandı! Türkiye'den bir isim yer aldı...

İngiltere'nin en çok satan spor dergisi olan FourFourTwo, teknik direktörlerle ilgili bir liste hazırladı.

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En iyi teknik direktörler açıklandı! Türkiye'den bir isim yer aldı...

Dergiye göre dünyanın en iyi menajeri, Manchester United'ın efsane hocası Alex Ferguson.

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En iyi teknik direktörler açıklandı! Türkiye'den bir isim yer aldı...

GUARDİOLA 5. MOURİNHO 12. SIRADA

Listede Manchester City'nin teknik direktörü Guardiola listede 5'inci sırada, Tottenham teknik direktörü 12'inci sırada yer aldı.

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En iyi teknik direktörler açıklandı! Türkiye'den bir isim yer aldı...

İşte sıralamadaki bazı isimler:

1-Alex Ferguson

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En iyi teknik direktörler açıklandı! Türkiye'den bir isim yer aldı...

2-Rinus Michels

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