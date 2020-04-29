Son dakika: Sağlık Bakanlığı açıkladı! Corona virüsü (koronavirüs) Türkiye haritası güncellendi

Son dakika corona virüsü haberi... Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınıyla mücadele sürerken, Sağlık Bakanlığı "Hayat eve Sığar" uygulaması çıkarmış ve binlerce kişi tarafından bu uygulama telefonlara ve tabletlere indirilmişti. Bu uygulama ile vatandaşlar çevresindeki corona virüsü vaka dağılımını görebiliyor ve ona göre hareket edebiliyordu. Uygulamaya gelen güncellemeyle, kullanıcılar artık büyükşehirlerdeki vakaları da kontrol edebilecek. Gelen güncelleme sonrası Türkiye'deki büyükşehirlerin vaka haritası ve İstanbul ile Ankara'nın bazı ilçeleri özelindeki vaka haritaları yayınlandı. İşte o haritalar...