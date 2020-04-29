29 Nisan 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Son dakika: Sağlık Bakanlığı açıkladı! Corona virüsü (koronavirüs) Türkiye haritası güncellendi

Son dakika corona virüsü haberi... Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınıyla mücadele sürerken, Sağlık Bakanlığı "Hayat eve Sığar" uygulaması çıkarmış ve binlerce kişi tarafından bu uygulama telefonlara ve tabletlere indirilmişti. Bu uygulama ile vatandaşlar çevresindeki corona virüsü vaka dağılımını görebiliyor ve ona göre hareket edebiliyordu. Uygulamaya gelen güncellemeyle, kullanıcılar artık büyükşehirlerdeki vakaları da kontrol edebilecek. Gelen güncelleme sonrası Türkiye'deki büyükşehirlerin vaka haritası ve İstanbul ile Ankara'nın bazı ilçeleri özelindeki vaka haritaları yayınlandı. İşte o haritalar...

Giriş Tarihi: 29.04.2020 16:48
ABONE OL
  • 1
  • 59
Son dakika: Sağlık Bakanlığı açıkladı! Corona virüsü koronavirüs Türkiye haritası güncellendi

Büyük bir ilgi gören corona virüsü uygulaması gelen güncellemeyle şimdi daha ayrıntılı oldu. Peki İstanbul'da ilçe ilçe son durum nasıl görünüyor? İşte İstanbul'un corona virüsü haritası!

  • 2
  • 59
Son dakika: Sağlık Bakanlığı açıkladı! Corona virüsü koronavirüs Türkiye haritası güncellendi
  • 3
  • 59
Son dakika: Sağlık Bakanlığı açıkladı! Corona virüsü koronavirüs Türkiye haritası güncellendi

Sultanbeyli
Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan, 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması bir süredir Android ve App Store platformlarında yayında.

  • 4
  • 59
Son dakika: Sağlık Bakanlığı açıkladı! Corona virüsü koronavirüs Türkiye haritası güncellendi

Sultanbeyli
Uygulama, corona virüsü testi pozitif olan kişilerin yoğun olarak bulundukları bölgeleri gösteriyor.

  • 5
  • 59
Son dakika: Sağlık Bakanlığı açıkladı! Corona virüsü koronavirüs Türkiye haritası güncellendi

Ataşehir
Uygulama, her gün kullanıcılara sağlık bilgilerini soruyor. Kullanıcılar, 'ailem' bölümüne dahil ettikleri insanlardan herhangi biri pozitif ya da temaslı ise uyarılıyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör